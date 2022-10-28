«Голден Стэйт» обыграл «Майами», «Сакраменто» проиграл «Мемфису»

Читать «СЭ» в

«Голден Стэйт» переиграл «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 123:110. В лругой встрече «Сакраменто» на своем паркете проиграл «Мемфису» — 110:125.

НБА

Регулярный чемпионат

«Голден Стэйт» — «Майами» — 123:110 (31:30, 32:29, 29:28, 31:23)

Г: Карри (33), Томпсон (19), Уиггинс (18 + 10 подборов), Пул (11).

М: Батлер (27), Адебайо (26), Струс (14), Лаури (12).

«Сакраменто» — «Мемфис» — 110:125 (28:32, 28:31, 27:31, 27:31)

С: Фокс (27), Барнс (20), Мюррэй (18), Монк (15), Сабонис (11 + 11 подборов).

М: Бэйн (31), Морант (22), Кларк (16), Джонс (14), Ларэвиа (13), Адамс (12 + 11 подборов).