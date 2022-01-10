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«Голден Стэйт» одержал победу над «Кливлендом»

06:47
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«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 96:82.

Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который набрал 28 очков. У «Кливленда» 17 очков набрал Ламар Стивенс.

«Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции. «Кливленд» находится на 6-й позиции Восточной конференции.

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«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 96:82 (24:21, 27:25, 28:14, 17:22)

10 января. Сан-Франциско. «Chase Center».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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