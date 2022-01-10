«Голден Стэйт» одержал победу над «Кливлендом»
«Голден Стэйт» обыграл «Кливленд» в матче регулярного чемпионата НБА со счетом 96:82.
Самым результативным в составе победителей стал Стефен Карри, который набрал 28 очков. У «Кливленда» 17 очков набрал Ламар Стивенс.
«Голден Стэйт» лидирует в Западной конференции. «Кливленд» находится на 6-й позиции Восточной конференции.
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Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Кливленд» — 96:82 (24:21, 27:25, 28:14, 17:22)
10 января. Сан-Франциско. «Chase Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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