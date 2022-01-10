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«Портленд» обыграл «Сакраменто»

07:19
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«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» со счетом 103:88.

Самым результативным игроком встречи стал Анферни Саймонс из «Портленда». Он набрал 31 очко.

«Портленд» занимает 11-е место в Западной конференции. «Сакраменто» находится на 12-й позиции.

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Регулярный сезон

«Портленд» — «Сакраменто» — 103:88 (27:21, 26:19, 29:27, 21:21)

10 января. Портленд. «Moda Center».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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