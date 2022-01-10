«Портленд» обыграл «Сакраменто»
«Портленд» в матче регулярного чемпионата НБА победил «Сакраменто» со счетом 103:88.
Самым результативным игроком встречи стал Анферни Саймонс из «Портленда». Он набрал 31 очко.
«Портленд» занимает 11-е место в Западной конференции. «Сакраменто» находится на 12-й позиции.
Баскетбол
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Регулярный сезон
«Портленд» — «Сакраменто» — 103:88 (27:21, 26:19, 29:27, 21:21)
10 января. Портленд. «Moda Center».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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