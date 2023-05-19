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Сегодня, 08:33

Тренер «Лейкерс» — о втором поражении от «Денвера»: «Просто попали в плохой отрезок»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм прокомментировал поражение от «Денвера» (103:108) во втором матче финальной серии Западной конференции. Счет в серии 0-2.

«В целом я доволен тем, с какой энергией мы играли, какие усилия прилагали. Мы просто попали в плохой отрезок», — сказал Хэм на пресс-конференции.

Третий матч пройдет на паркете в Лос-Анджелесе в воскресенье, 21 мая. Начало — 3.30 по московскому времени.

НБА
БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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