Главный тренер «Лейкерс»: «Гибель Коби Брайанта лишь сильнее сплотила команду»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Фрэнк Вогель заявил, что трагедия, унесшая жизнь легендарного баскетболиста «озерников» Коби Брайанта сделала команду сильнее.

— Не думаю, что гибель Коби может сломать нас, — приводит ESPN слова Вогеля. — Эта трагедия лишь усилила то, что мы чувствовали по ходу сезона, а именно — то, что мы семья. Мы понимаем всю важность происходящего в этом сезоне. То, что случилось, лишь сильнее сплотило нас.

В воскресенье, 26 января, 41-летний Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джанна и еще 7 человек, включая пилота, погибли при крушении вертолета в городе Калабасас близ Лос-Анджелеса.