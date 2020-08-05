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Форвард «Мемфиса» Джексон выбыл до конца сезона из-за разрыва мениска

08:19
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Форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший пропустит остаток сезона из-за травмы, сообщает официальный сайт НБА.

Джексон получил повреждение в матче с «Нью-Орлеаном» (99:109). 20-летний американец неудачно приземлился после контакта с игроком соперников. Медицинское обследование показало разрыв мениска левого колена, из-за которого он пропустит оставшуюся часть сезона.

По ходу сезона Джексон в среднем набирал 17,4 очка, делал 4,6 подбора и отдавал 1,4 результативной передачи в 57 матчах.

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