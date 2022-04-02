«Мы были обязаны побеждать». Джеймс — о поражении «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Орлеана» со счетом 114:111. 37-летний баскетболист набрал в матче 38 очков, но не попал решающий трехочковый, который мог перевести игру в овертайм.

«Общая картина такова, что мы обязаны были побеждать. И мы не справились со своей задачей. У нас были отличные возможности, но мы не сделали достаточно по ходу встречи. Вот такая картина», — цитирует Джеймса ESPN.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение подряд и с 31 победой расположились на 11-м месте в Западной конференции, «Нью-Орлеан» с 34 победами — на 9-й строчке.