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Сегодня, 08:11

38 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от поражения в матче с «Нью-Орлеаном»

Сергей Разин
корреспондент
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«Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА уступили «Нью-Орлеану» со счетом 111:114.

Самым результативным на паркете стал форвард команды из Лос-Анджелеса Леброн Джеймс, набравший 38 очков.

«Лейкерс» потерпели пятое поражение подряд и с 31 победой расположились на 11-м месте в Западной конференции, «Нью-Орлеан» с 34 победами — на 9-й строчке.

НБА

Регулярный сезон

«ЛА Лейкерс» — «Нью-Орлеан» — 111:114 (25:30, 25:20, 37:36, 24:28)

2 апреля. Лос-Анджелес. «Staples Center».

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Нью-Орлеан Пеликанс
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