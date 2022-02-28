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Джеймс: «Не могу объяснить, что произошло. «Пеликанс» разделали «Лейкерс»

Джеймс объяснил поражение «Лейкерс» от «Пеликанс»
Карен Саркисян
Корреспондент

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Пеликанс» (95:123) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Не могу объяснить, что произошло, — приводит слова форварда ESPN. — «Пеликанс» разделали «Лейкерс». Я всегда пытаюсь разобраться для себя, за счет чего могу стать лучше. Семь потерь в сегодняшнем матче, конечно, не способствовали тому, чтобы мы выиграли».

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

Джейс показал лучшую результативность в игре, набрав 32 очка.

Источник: https://www.espn.com/nba/recap?gameId=401360738
БК Лос-Анджелес Лейкерс
Леброн Джеймс
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