Джеймс: «Не могу объяснить, что произошло. «Пеликанс» разделали «Лейкерс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал поражение от «Пеликанс» (95:123) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Не могу объяснить, что произошло, — приводит слова форварда ESPN. — «Пеликанс» разделали «Лейкерс». Я всегда пытаюсь разобраться для себя, за счет чего могу стать лучше. Семь потерь в сегодняшнем матче, конечно, не способствовали тому, чтобы мы выиграли».

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

Джейс показал лучшую результативность в игре, набрав 32 очка.