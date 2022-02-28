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Сегодня, 10:25

Ховард: «Лейкерс» надо оставаться позитивными. Сейчас легко сдаться и выбросить белый флаг"

Центровой «Лейкерс» Ховард прокомментировал поражение от «Пеликанс»
Карен Саркисян
Корреспондент

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал поражение от «Пеликанс» (95:123) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» надо оставаться позитивными, — приводит слова Ховарда журналист Райан Уорд в Twitter. — Сейчас легко сдаться и выбросить белый флаг. У меня сейчас нет слов, но мы должны оставаться позитивными. Единственное, что я скажу, — нет никакого смысла уходить в негатив".

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

Лучшую результативность в игре показал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набрав 32 очка.

Источник: https://twitter.com/RyanWardLA/status/1498179644012384257
БК Лос-Анджелес Лейкерс
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