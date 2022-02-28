Ховард: «Лейкерс» надо оставаться позитивными. Сейчас легко сдаться и выбросить белый флаг"

Центровой «Лейкерс» Дуайт Ховард прокомментировал поражение от «Пеликанс» (95:123) в матче регулярного чемпионата НБА.

«Лейкерс» надо оставаться позитивными, — приводит слова Ховарда журналист Райан Уорд в Twitter. — Сейчас легко сдаться и выбросить белый флаг. У меня сейчас нет слов, но мы должны оставаться позитивными. Единственное, что я скажу, — нет никакого смысла уходить в негатив".

Встреча проходила на стадионе «Стэйплс центр» в Лос-Анджелесе.

Лучшую результативность в игре показал форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс, набрав 32 очка.