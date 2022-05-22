«Майами» обыграл «Бостон» и вышел вперед в серии

«Майами» в третьем матче полуфинальной серии плей-офф НБА обыграл «Бостон» со счетом 109:103.

Самым результативным на паркете стал защитник «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 40 очков. У центрового «Хит» Бэма Адебайо 31 очко и 10 подборов.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Майами». Четвертый матч пройдет 24 мая и начнется в 3:30 мск.

НБА

Плей-офф

1/2 финала

«Бостон» — «Майами» — 103:109 (18:39, 29:23, 25:25, 31:22)

22 мая. Бостон. «TD Garden».

Счет в серии 1-2.