Форвард «Бостона» Браун установил рекорд НБА

Форвард «Бостона» Джейлен Браун в матче регулярного сезона НБА против «Кливленда» (141:103) установил рекорд НБА, сообщает Twitter турнира.

24-летний американец за 19 минут игры набрал 33 очка, что является лучшим результатом в НБА по результативности за 20 минут встречи с сезона 1954/55, когда был введен цифровой счетчик времени.

После этой победы «Бостон» поднялся на третье место в Восточной конференции.

