«Финикс» нанес «Клипперс» первое поражение в сезоне, «Сан-Антонио» и «Юта» одержали домашние победы

«Финикс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Клипперс» — 130:122. Для команды из Калифорнии это первое поражение в сезоне. В составе победителей 30 очков набрал Девин Букер.

В параллельной встрече «Сан-Антонио» дома победил «Вашингтон» — 124:122. 27 очков в составе «Сперс» набрал Ламаркус Олдридж.

В еще одном матче «Юта» разгромила «Сакраменто» — 113:81. В составе победителей 26 очков набрал форвард Боян Богданович.

Баскетбол

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «ЛА Клипперс» — 130:122 (26:22, 29:33, 36:30, 39:37)

27 октября.

«Сан-Антонио» — «Вашингтон» — 124:122 (30:26, 30:34, 32:30, 32:32)

27 октября.

«Юта» — «Сакраменто» — 113:81 (35:25, 31:16, 27:17, 20:23)

27 октября.