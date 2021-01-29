27 очков Карри не спасли «Голден Стэйт» от поражения в матче с «Финиксом»

«Финикс» в матче регулярного чемпионата НБА обыграл «Голден Стэйт» со счетом 114:93.

Самым результативным на площадке стал разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри, набравший 27 очков.

После этого матча «Финикс» с 9 победами в 17 матчах занимает 7-е место в Западной конференции, «Голден Стэйт» с 10 победами в 19 встречах — на 9-й строчке на Западе.

НБА

Регулярный сезон

«Финикс» — «Голден Стэйт» — 114:93 (36:29, 16:18, 33:24, 29:22)

29 января.