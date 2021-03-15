«Филадельфия» разгромила «Сан-Антонио»

«Филадельфия» победила «Сан-Антонио» (134:99) в матче регулярного чемпионата НБА.

В составе победителей самым результативным стал Тобиас Харрис — 23 очка. У гостей с 17-ю очками лучшими снайперами стали Деррик Уайт и Дрю Юбэнкс.

«Филадельфия» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Сан-Антонио» идет седьмым на Западе.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Сан-Антонио» — 134:99 (33:22, 27:30, 46:21, 28:26)