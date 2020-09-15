«Филадельфия» проведет собеседования с Донованом и Д'Антони

«Филадельфия» проведет собеседования с двумя кандидатами на должность главного тренера, Билли Донованом и Майком Д'Антони, сообщает Sports Illustrated.

Оба тренера ранее решили не продлевать контракты со своими командами. Донован покинул «Оклахому», а Д'Антони решил расстаться с «Хьюстоном», которым руководил четыре сезона.

«Сиксерс» расстались с главным тренером Бреттом Брауном после поражения команды в первом раунде плей-офф от «Бостона» (0-4).