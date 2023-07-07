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«Оклахома» обыграла «Филадельфию», «Юта» победила «Мемфис»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Филадельфия» проиграла «Оклахоме» в матче летней лиги НБА в Солт-Лейк-Сити — 91:100.

В другой встрече «Юта» выиграла у «Мемфиса» — 98:83.

НБА

Летняя лига

«Филадельфия» — «Оклахома-Сити» — 91:100 (17:36, 21:26, 24:21, 29:17)

Ф: Спрингер (17), Смит (15), Браун (11).

О: Мэнн (23), Дженг (22 + 10 подборов), Смит (16).

«Юта» — «Мемфис» — 98:83 (18:25, 27:13, 22:27, 31:18)

Ю: Агбаджи (22 + 13 подборов), Джордж (15), Юзанг (15).

М: Джексон (23 + 10 подборов), Биберович (13), Айяйи (10).

баскетбол
НБА
БК Мемфис Гриззлиз
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Юта Джаз
Оклахома-Сити Тандер
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