«Филадельфия» может выменять Хардена из «Хьюстона» на несколько игроков

«Филадельфия» хочет выменять Джеймса Хардена из «Хьюстона», информирует Pickandroll со ссылкой на NBA Analysis Network. Соглашение игрока с «Рокетс» рассчитано на ближайщие два года, включая опцию на сезон-2022/2023.

По информации источника, в обмен могут быть включены центровой Джоэл Эмбиид, бывший защитник «Майами» Джош Ричардсон и пик первого раунда драфта-2020. Также «Рокетс» могут отдать в «Филадельфию» не только Хардена, но и Бена Маклемора.