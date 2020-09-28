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«Филадельфия» может выменять Хардена из «Хьюстона» на несколько игроков

15:02
Джеймс Харден. Фото USA Today Sports
Джеймс Харден. Фото USA Today Sports
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«Филадельфия» хочет выменять Джеймса Хардена из «Хьюстона», информирует Pickandroll со ссылкой на NBA Analysis Network. Соглашение игрока с «Рокетс» рассчитано на ближайщие два года, включая опцию на сезон-2022/2023.

По информации источника, в обмен могут быть включены центровой Джоэл Эмбиид, бывший защитник «Майами» Джош Ричардсон и пик первого раунда драфта-2020. Также «Рокетс» могут отдать в «Филадельфию» не только Хардена, но и Бена Маклемора.

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