«Филадельфия» победила «Майами», «Чикаго» выиграл у «Портленда»
«Филадельфия» дома обыграла «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:91.
Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайриз Макси, набравший 30 очков.
В параллельном матче «Чикаго» победил «Портленд» — 110:107.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «Майами» — 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)
Ф: Макси (30 + 10 передач), Убре (22 + 11 подборов), Лаури (16)
М: Адебайо (20 + 13 подборов), Розье (20), Мартин (13)
«Чикаго» — «Портленд» — 110:107 (29:27, 25:22, 35:26, 21:32)
Ч: Дерозан (28), Досунму (23 + 10 передач), Вучевич (22)
П: Саймонс (30), Эйтон (25 + 15 подборов), Рит, Хендерсон (оба — 14)
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