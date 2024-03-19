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«Филадельфия» победила «Майами», «Чикаго» выиграл у «Портленда»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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«Филадельфия» дома обыграла «Майами» в матче регулярного чемпионата НБА — 98:91.

Самым результативным игроком встречи стал защитник хозяев Тайриз Макси, набравший 30 очков.

В параллельном матче «Чикаго» победил «Портленд» — 110:107.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Майами» — 98:91 (31:23, 20:26, 28:16, 19:26)

Ф: Макси (30 + 10 передач), Убре (22 + 11 подборов), Лаури (16)

М: Адебайо (20 + 13 подборов), Розье (20), Мартин (13)

«Чикаго» — «Портленд» — 110:107 (29:27, 25:22, 35:26, 21:32)

Ч: Дерозан (28), Досунму (23 + 10 передач), Вучевич (22)

П: Саймонс (30), Эйтон (25 + 15 подборов), Рит, Хендерсон (оба — 14)

БК Майами Хит
БК Портленд Трэйл Блэйзерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
БК Чикаго Буллз
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