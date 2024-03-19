«Бостон» разгромил «Детройт», «Кливленд» победил «Индиану»

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«Бостон» дома разгромил «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА — 119:94.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Селтикс» Джейлен Браун, набравший 31 очко. Защитник хозяев Деррик Уайт сделал трипл-дабл: у американца 22 очка, 10 подборов и 10 передач.

В параллельном матче «Кливленд» на выезде победил «Индиану».

НБА

Регулярный чемпионат

«Бостон» — «Детройт» — 119:94 (31:28, 28:18, 33:20, 27:28)

Б: Браун (31), Притчард (23), Уайт (22 + 10 подборов + 10 передач)

Д: Айви (21), Вайзман (12), Флинн, Эвбуомван (оба — 11)

«Индиана» — «Кливленд» — 103:108 (34:25, 20:29, 29:36, 20:18)

И: Сиакам (19 + 12 подборов), Хэлибертон (14 + 12 передач), Макконнелл (14)

К: Леверт (23 + 11 передач), Аллен (23), Моррис (14)