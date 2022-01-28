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Сегодня, 06:02

«Лейкерс» без Леброна проиграли «Филадельфии»

Евгений Козинов
Корреспондент

«Филадельфия» выиграла у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:87. «Сиксерс» одержали третью победу кряду.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс из-за проблем с коленом пропустил эту встречу.

НБА

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «ЛА Лейкерс» — 105:87 (32:22, 22:26, 34:20, 17:19)

Ф: Эмбиид (26), Харрис (23), Макси (14), Ньянг (14).

Л: Дэвис (31 + 12 подборов), Уэстбрук (20), Монк (11).

БК Лос-Анджелес Лейкерс
БК Филадельфия Севенти Сиксерс
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