«Лейкерс» без Леброна проиграли «Филадельфии»
«Филадельфия» выиграла у «Лейкерс» в матче регулярного чемпионата НБА — 105:87. «Сиксерс» одержали третью победу кряду.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Лейкерс» Джоэл Эмбиид, оформивший дабл-дабл — 31 очко и 12 подборов.
Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс из-за проблем с коленом пропустил эту встречу.
НБА
Регулярный чемпионат
«Филадельфия» — «ЛА Лейкерс» — 105:87 (32:22, 22:26, 34:20, 17:19)
Ф: Эмбиид (26), Харрис (23), Макси (14), Ньянг (14).
Л: Дэвис (31 + 12 подборов), Уэстбрук (20), Монк (11).
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