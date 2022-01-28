«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» и одержал четвертую победу подряд
«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» и одержал четвертую победу подряд
«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115.
Самым результативным игроком стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 31 очко.
«Уорриорз» одержали четвертую победу подряд.
НБА
Регулярный сезон
«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 124:115 (29:29, 28:32, 38:20, 29:34)
Г: Карри (29), Томпсон (23), Пул, Уиггинс (оба — 19)
М: Таунс (31 + 13 подборов), Эдвардс (27), Макдэниэлс (14)
28 января. Сан-Франциско. Chase Center.
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