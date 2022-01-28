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Сегодня, 08:26

«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» и одержал четвертую победу подряд

«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» и одержал четвертую победу подряд
Иван Торопцев
Корреспондент

«Голден Стэйт» обыграл «Миннесоту» в матче регулярного чемпионата НБА — 124:115.

Самым результативным игроком стал центровой «Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс, набравший 31 очко.

«Уорриорз» одержали четвертую победу подряд.

НБА

Регулярный сезон

«Голден Стэйт» — «Миннесота» — 124:115 (29:29, 28:32, 38:20, 29:34)

Г: Карри (29), Томпсон (23), Пул, Уиггинс (оба — 19)

М: Таунс (31 + 13 подборов), Эдвардс (27), Макдэниэлс (14)

28 января. Сан-Франциско. Chase Center.

БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Миннесота Тимбервулвз
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