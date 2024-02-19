Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 13:41

35-летний Карри заявил, что не думает о завершении карьеры

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился мнением о завершении карьеры.

По словам 35-летнего баскетболиста, он не может думать об этом всерьез по ходу чемпионата и борьбы «Уорриорз» за выход в плей-офф.

«Рано или поздно наступит момент, когда я проснусь, и мое тело и мой разум скажут мне, что пора. Но не думаю, что я близок к этому моменту», — цитирует игрока Clutch Points.

Карри проводит свой 15-й сезон в НБА. Он является четырехкратным чемпионом лиги и двукратным обладателем награды самому ценному игроку сезона.

Баскетбол
НБА
БК Голден Стэйт Уорриорз
Стефен Карри
0
Читайте также
Роддик поспорил с Такером о безопасности в Москве
Следующий этап продажи билетов Евро-2024 пройдет в марте
Не менее 70 человек погибли при авиаударах Израиля по Газе
В Херсонской области оценили протяженность демилитаризованной зоны на Украине
В Японии отменили послание Зеленского на конференции по восстановлению Украины
Минимум 28 человек попали под завалы уничтоженного ЦАХАЛ жилого дома в Рафахе
Популярное видео
Тимофей Мозгов встретился с юными поклонниками
Тимофей Мозгов - о карьере в НБА
Тимофей Мозгов: "У Блатта любимчиков нет"
"Кливленд" и дети
Тимофей Мозгов: "Чувствуем себя как дома"
Леброн Джеймс отрабатывает реализацию
Дэвид Блатт: "Приложим все усилия, чтобы порадовать Россию"
Тимофей Мозгов: "Будем играть изо всех сил"
Тимофей Мозгов: "Собой недоволен"
Кириленко готов вернуться в строй!
Знаешь баскетбол? Найди здесь Леброна!
Швед - в команде Чарльза Баркли!
"Миннесоте" пора думать о новом сезоне
Швед попал на Звездный уик-энд!
Травма партнера - шанс для Мозгова
"Миннесоту" прорвало!
Шансы "Миннесоты" тают
"Миннесоте" нужна передышка
Кириленко - среди великих
Худший матч "Миннесоты"
2000-я передача Кириленко
Рекорд Шведа и победа "Миннесоты"
Швед не прошел проверку Уэйдом
Нужен ли Мозгову обмен?
Кириленко и Швед - в стартовой пятерке!
Российский рекорд НБА
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дэмиэн Лиллард стал самым ценным игроком Матча звезд НБА 2024
Новости
RSS RSS
Все новости