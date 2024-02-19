35-летний Карри заявил, что не думает о завершении карьеры
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился мнением о завершении карьеры.
По словам 35-летнего баскетболиста, он не может думать об этом всерьез по ходу чемпионата и борьбы «Уорриорз» за выход в плей-офф.
«Рано или поздно наступит момент, когда я проснусь, и мое тело и мой разум скажут мне, что пора. Но не думаю, что я близок к этому моменту», — цитирует игрока Clutch Points.
Карри проводит свой 15-й сезон в НБА. Он является четырехкратным чемпионом лиги и двукратным обладателем награды самому ценному игроку сезона.
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