35-летний Карри заявил, что не думает о завершении карьеры

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри поделился мнением о завершении карьеры.

По словам 35-летнего баскетболиста, он не может думать об этом всерьез по ходу чемпионата и борьбы «Уорриорз» за выход в плей-офф.

«Рано или поздно наступит момент, когда я проснусь, и мое тело и мой разум скажут мне, что пора. Но не думаю, что я близок к этому моменту», — цитирует игрока Clutch Points.

Карри проводит свой 15-й сезон в НБА. Он является четырехкратным чемпионом лиги и двукратным обладателем награды самому ценному игроку сезона.