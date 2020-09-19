Энтони Дэвис: «Леброн заслуживал титул MVP, без вопросов»

Тяжелый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис поделился мнением о награждении форварда «Милуоки» Янниса Адетокунбо титулом самого ценного игрока (MVP) сезона-2019/20 в НБА. Ранее форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс заявил о своем возмущении по поводу итогов голосования.

— Леброн заслуживал этот титул, тут даже без вопросов, — приводит Clutch Points слова Дэвиса. — Делать то, что он делает в лиге уже 17 лет подряд... То, что он стабильно делает в каждом матче, показывает, кто заслуживает награду.

Ранее стало известно, что Адетокунбо получил награду MVP сезона во второй раз подряд. При этом, его команда вылетела из плей-офф во втором раунде Восточной конференции, проиграв в серии против «Майами» (1-4). «Лейкерс» продолжают выступление в плей-офф, минувшей ночью команда одержала победу в первом матче финала Западной конференции против «Денвера» (126:114).