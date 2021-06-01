Эмбиид пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением колена
Центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду предстоит пройти МРТ-обследование в связи с повреждением правого колена, которое он получил в четвертом матче серии с «Вашингтоном» (11/64:122, 2-2).
Пока остается под вопросом, сможет ли Эмбиид сыграть в среду в пятом матче.
Через семь минут после начала игры Эмбиида под кольцом чисто накрыл Робин Лопес. Лидер «Сиксерс» потерял равновесие и неудачно приземлился.
Вскоре лидер «76-х» вынужден был отправиться в раздевалку.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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