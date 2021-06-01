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Эмбиид пройдет МРТ-обследование в связи с повреждением колена

16:02
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Центровому «Филадельфии» Джоэлу Эмбииду предстоит пройти МРТ-обследование в связи с повреждением правого колена, которое он получил в четвертом матче серии с «Вашингтоном» (11/64:122, 2-2).

Пока остается под вопросом, сможет ли Эмбиид сыграть в среду в пятом матче.

Через семь минут после начала игры Эмбиида под кольцом чисто накрыл Робин Лопес. Лидер «Сиксерс» потерял равновесие и неудачно приземлился.

Вскоре лидер «76-х» вынужден был отправиться в раздевалку.

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