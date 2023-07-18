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Экс-центровой «Майами» Юртсевен подписал двухлетний контракт с «Ютой»

Руслан Минаев
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Турецкий центровой Омер Юртсевен подписал двухлетний контракт с «Ютой», сообщает инсайдер ESPN Бобби Маркс. Зарплата игрока в первом сезоне соглашения составит 2,8 миллиона долларов.

25-летний игрок не получил квалификационного предложения от «Майами». В составе «Хит» он провел два сезона, в среднем набирая 4,4 очка и 2,6 подбора.

В прошлом сезоне он сыграл только в 9 матчах «регулярки», проведя на паркете в среднем 9 минут.

баскетбол
НБА
БК Майами Хит
БК Юта Джаз
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