Джордж, Адетокунбо и Харден - в тройке претендентов на звание MVP сезона в НБА

Стали известны финалисты на звание самого ценного игрока (MVP) по итогам регулярного сезона-2018/19 НБА, а также в других номинациях, информирует официальный сайт лиги.

Пол Джордж ("Оклахома"), Яннис Адетокунбо ("Милуоки") и Джеймс Харден ("Хьюстон"​) будут претендовать на звание самого ценного игрока сезона.

Обладатель наград будет объявлен на торжественной церемонии, которая пройдет 24 июня в Лос-Анджелесе.

Другие награды:

лучший новичок -Деандре Эйтон ("Финикс"), Лука Дончич ("Даллас") и Трэй Янг ("Атланта");

лучший шестой (выходящий со скамейки) игрок – Монтрезл Харрелл, Луис Уильямс (оба – "Лос-Анджелес Клипперс"), Домантас Сабонис ("Индиана");

лучший защищающийся игрок – Адетокунбо, Джордж, Руди Гобер ("Юта");

лучший прогрессирующий игрок – Де'Аарон Фокс ("Сакраменто"), Д'Анджело Расселл ("Бруклин"), Паскаль Сиакам ("Торонто");

тренер года – Майк Буденхольцер ("Милуоки"), Майкл Мэлоун ("Денвер"), Док Риверс ("Клипперс");

награда за внесение большого вклада в игру – Ларри Берд, Мэджик Джонсон.