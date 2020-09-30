Джимми Батлер: «Не считаю «Майами» андердогом в серии против «Лейкерс»

Защитник «Майами» Джимми Батлер поделился мнением о предстоящей финальной серии плей-офф НБА против «Лейкерс».

— Я считаю, что у нас действительно отличная команда, — приводит ESPN слова Батлера. — Не скажу, что мы гораздо лучше кого-то другого, но и не считаю нас андердогами в финале. Что с того, что никто не ждал нас в финале? Это вполне нормально. Уверен, что никто не ставил и на то, что мы можем выиграть, мы это понимаем. Принимаем это так, как есть, нам все равно. Мы просто собираемся выйти на площадку и бороться, будем играть вместе, как и всегда. Посмотрим, чем это закончится. В любом случае, мы будем действовать в нашем стиле, в стиле «Майами», который работал весь год.

Первый матч финальной серии плей-офф НБА «Лейкерс» — «Майами» состоится в четверг, 1 октября, начало — в 4.00 (мск).