Разыгрывающий защитник "Филадельфии" Джеррид Бэйлесс может пропустить остаток сезона, утверждает The Philadelphia Inquirer. 28-летний американец уже пропустил четыре встречи из-за проблем с левой кистью, поэтому на прошлой неделе ему сделали инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы. Если эта процедура не сработает, то игроку может потребоваться операция, восстановление после которой займет длительное время.

- Буду пытаться играть, - отметил Бэйлесс. - Я хочу играть. Хочу, чтобы наступил такой момент, когда я смогу играть и не беспокоиться об этом.