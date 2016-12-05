11:12 5 декабря | БАСКЕТБОЛ — НБА

Джеррид Бэйлесс может пропустить остаток сезона

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Разыгрывающий защитник "Филадельфии" Джеррид Бэйлесс может пропустить остаток сезона, утверждает The Philadelphia Inquirer. 28-летний американец уже пропустил четыре встречи из-за проблем с левой кистью, поэтому на прошлой неделе ему сделали инъекцию обогащенной тромбоцитами плазмы. Если эта процедура не сработает, то игроку может потребоваться операция, восстановление после которой займет длительное время. 

- Буду пытаться играть, - отметил Бэйлесс. - Я хочу играть. Хочу, чтобы наступил такой момент, когда я смогу играть и не беспокоиться об этом.

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