Дюрант доволен первым матчем за «Бруклин» вместе с Харденом и Ирвингом, несмотря на поражение

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрант поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата НБА против «Кливленда» (135:147 ОТ). В этом матче в составе «Нетс» впервые вместе появились Дюрант, Кайри Ирвинг и Джеймс Харден.

«По ощущениям, все было правильно, все было идеально. Мы как будто единое целое. Я предполагал, что матч получится веселым, хотя в итоге получилось трудно. Тяжелый старт с учетом всех взлетов и падений, которые были в этом матче», — приводит Essentially Sports слова Дюранта.

«Бруклин» занимает 5-е место в Восточной конференции, одержав 9 побед в 16 матчах.