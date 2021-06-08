Чарльз Баркли: «Милуоки» играет без энергии. Им должно быть стыдно»
Член Зала славы НБА Чарльз Баркли высказался о происходящем в серии второго раунда плей-офф «Бруклин» — «Милуоки» после двух матчей команд в Нью-Йорке.
«Бакс» находятся в панике. Команда сокрушена, не может найти, чем ответить. Они в шоке, им должно быть стыдно. «Милуоки» играет без энергии, я не вижу там каких-либо усилий. Если какой-то игрок открыт, то он просто бросает мяч. Кажется, у них нет плана на игру. Нас обманули, сказав, что это будет интересная серия.
«Бруклин» выходит без Джеймса Хардена и выигрывает более 20 очков? Это просто смешно, что тут еще скажешь», — цитируют Баркли Fadeawayworld.net.
Вчера, 7 июня, «Нетс» победили с разницей в 39 очков (125:86). «Бруклин» ведет в серии со счетом 2-0. Третий матч команд запланирован на 11 июня.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fadeawayworld.net/nba-media/charles-barkley-responds-after-bucks-lose-to-nets-in-game-2-these-guys-dont-have-james-harden-and-yall-are-down-20-points-this-is-ridiculous
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