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Домантас Сабонис установил рекорд результативности в матче с «Нью-Йорком»

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Тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис обновил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» (121:107).

24-летний литовец набрал 32 очка в игре против «Никс». Кроме того, баскетболист набрал 5 ассистов и 13 подборов.

Домантас Сабонис — сын олимпийского чемпиона в составе СССР Арвидаса Сабониса.

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