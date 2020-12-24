Домантас Сабонис установил рекорд результативности в матче с «Нью-Йорком»

Тяжелый форвард «Индианы» Домантас Сабонис обновил личный рекорд результативности в матче регулярного чемпионата НБА против «Нью-Йорка» (121:107).

24-летний литовец набрал 32 очка в игре против «Никс». Кроме того, баскетболист набрал 5 ассистов и 13 подборов.

A new career high for the 24 year old All-Star Domantas Sabonis in today's win vs. the New York Knicks.



32 pts! pic.twitter.com/DZ2Z2kcxPD — Pacers History (@HistoryPacers) December 24, 2020

Домантас Сабонис — сын олимпийского чемпиона в составе СССР Арвидаса Сабониса.