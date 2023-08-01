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Сегодня, 02:32

Док Риверс после ухода из «Филадельфии» будет работать комментатором

Евгений Козинов
Корреспондент
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Док Риверс.
Фото USA Today Sports

Бывший тренер «Филадельфии» Док Риверс в новом сезоне будет комментатором на телеканале ESPN. Он будет работать вместе с Дорис Берк и Майком Брином.

По информации New York Post, стороные пока не подписали контракты, но стороны близки к соглашению.

После завершения сезона-2022/23 61-летний Риверс покинул «Филадельфию». Ранее он также работал с «Клипперс», «Бостоном» и «Орландо».

В сезоне-2022/23 «Филадельфия» заняла 3-е место в Восточной конференции в регулярном чемпионат. В первом раунде плей-офф одержала победу над «Бруклином» (4-0) и проиграла «Бостону» во втором (3-4).
баскетбол
НБА
Док Риверс
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