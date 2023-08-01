Дерозан резко отреагировал на включение в список самых переоцененных игроков НБА

Форвард «Чикаго» Демар Дерозан прокомментировал рейтинг пяти самых переоцененных игроков НБА, сформированный Bleacher Report. Он замкнул этот список.

Первое место занял Домантас Сабонис из «Сакраменто», второе — Диллон Брукс («Хьюстон»), третье — Йонас Валанчюнас («Нью-Орлеан»), а четвертое — Кавай Леонард («Клипперс»).

«Снова они взялись за этот бред», — написал Дерозан на своей странице в социальной сети.

В прошлом сезоне Демар сыграл в 76 матчах НБА, набирая в среднем по 24,5 очка, 4,6 подбора и 5,1 передачи.