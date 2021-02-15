«Детройт» обменяет Гриффина

«Детройт» собирается обменять шестикратного участника Матча звезд НБА, форварда Блэйка Гриффина, сообщает ESPN.

31-летний Гриффин не будет участвовать в матчах, пока не окажется в новом клубе. В «Детройте» объяснили решение желанием омолодить состав.

Гриффин стал лучшим новичком НБА 2011 года.

Форвард участвовал в Матче звезд лиги 6 раз. В «Детройт» 31-летний баскетболист пришел из «Лос-Анжелес Клипперс» в 2018 году.

В нынешнем сезоне Гриффин в среднем набирает 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи за игру.