Баскетбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Баскетбол   //    НБА

«Детройт» обменяет Гриффина

22:31
Теги:

«Детройт» собирается обменять шестикратного участника Матча звезд НБА, форварда Блэйка Гриффина, сообщает ESPN.

31-летний Гриффин не будет участвовать в матчах, пока не окажется в новом клубе. В «Детройте» объяснили решение желанием омолодить состав.
Гриффин стал лучшим новичком НБА 2011 года.

Форвард участвовал в Матче звезд лиги 6 раз. В «Детройт» 31-летний баскетболист пришел из «Лос-Анжелес Клипперс» в 2018 году.

В нынешнем сезоне Гриффин в среднем набирает 12,3 очка, 5,2 подбора и 3,9 передачи за игру.

Баскетбол: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир