«Нью-Йорк» победил «Атланту», «Вашингтон» выиграл у «Хьюстона»

В Национальной баскетбольной ассоциации 16 февраля были сыграны очередные матчи регулярного сезона.

«Чикаго» в выездной встрече в овертайме обыграл «Индиану» (120:112) благодаря 30 очкам защитника Зака Лавина.

«Нью-Йорк» в домашней встрече в последней четверти вырвал победу у «Атланты» (123:112). Самым результативным игроком матча стал форвард «Никс» Джулиус Рэндл, у которого 44 очка.

Еще в одной встрече дня «Вашингтон» оказался сильнее «Хьюстона» (131:119). 37 очков у победителей набрал защитник Брэдли Бил.

Баскетбол. НБА

Регулярный сезон

«Вашингтон» — «Хьюстон» — 131:119 (38:34, 34:35, 28:20, 31:30)

«Индиана» — «Чикаго» — 112:120 ОТ (21:24, 23:25, 26:30, 35:26, 7:15)

«Нью-Йорк» — «Атланта» — 123:112 (39:28, 27:35, 29:27, 28:22)

16 февраля.