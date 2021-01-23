«Хьюстон» обыграл «Детройт», «Чикаго» одолел «Шарлотт»

«Хьюстон» переиграл «Детройт» в матче регулярного чемпионата НБА (103:102).

В другой встрече «Шарлотт» проиграл «Чикаго» (110:123), несмотря на 34 очка форварда Гордон Хэйворда.

НБА

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Хьюстон» — 102:103 (21:34, 26:21, 34:22, 21:26)

Д: Грант (21), Эллингтон (18), Райт (18).

Х: Гордон (20), Такер (15), Браун (14).

«Шарлотт» — «Чикаго» — 110:123 (29:30, 24:31, 30:34, 27:28)

Ш: Хэйворд (34), Грэм (24), Вашингтон (16).

Ч: Лавин (25), Маркканен (23), Уайт (18).