«Детройт» будет раздавать бесплатные завтраки тем, кто помогает бороться с коронавирусом

«Детройт» предоставит бесплатные завтраки работникам города, которые помогают справляться с пандемией коронавируса, сообщает Mass Live.

Сообщается, что клуб договорился о данной акции с одной из известных компаний-производителей фастфуда. Бесплатное питание в период с 11 по 31 мая будут получать врачи, пожарные, полицейские и водители общественного транспорта.

Сезон в НБА приостановлен из-за пандемии коронавируса. С 8 мая некоторые клубы лиги получили разрешение на открытие тренировочных залов.

По последним данным Worldometers, в США зарегистрировано 1 322 223 случая заражения коронавирусом. Зафиксировано 78 622 летальных исхода, выздоровели 223 749 человек.