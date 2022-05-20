Баскетбол
НБА
Новости
Таблицы Календарь / результаты
Главная
Баскетбол
НБА

Сегодня, 00:45

Деррик Уайт не сыграет с «Майами» во втором матче полуфинала НБА

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Разыгрывающий защитник «Бостона» Деррик Уайт не примет участия во втором матче полуфинальной серии НБА против «Майами». «Хит» ведут в серии 1-0.

«Селтикс» на официальном сайте объявили, что 27-летний американец пропустит игру по личным причинам. Матч состоится сегодня и начнется в 3.30 по московскому времени.

Ранее на этой неделе стало известно, что Уайт и его жена ждут ребенка, поэтому пропуск игры против «Майами» может быть связан с этим.

В этом сезоне Уайт сыграл в 26 матчах, набирая в среднем по 11,0 очка, 3,3 подбора и 3,5 передачи.

БК Бостон Селтикс
БК Майами Хит
0
Читайте также
Топ-5 советов, как быстро похудеть к летнему сезону
Очередная безумная идея в КХЛ: 28 клубов, 2 дивизиона и прибавление из ВХЛ. Зачем это нужно? 
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хорфорд сыграет во втором матче с «Майами»
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости