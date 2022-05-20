Деррик Уайт не сыграет с «Майами» во втором матче полуфинала НБА

Разыгрывающий защитник «Бостона» Деррик Уайт не примет участия во втором матче полуфинальной серии НБА против «Майами». «Хит» ведут в серии 1-0.

«Селтикс» на официальном сайте объявили, что 27-летний американец пропустит игру по личным причинам. Матч состоится сегодня и начнется в 3.30 по московскому времени.

Ранее на этой неделе стало известно, что Уайт и его жена ждут ребенка, поэтому пропуск игры против «Майами» может быть связан с этим.

В этом сезоне Уайт сыграл в 26 матчах, набирая в среднем по 11,0 очка, 3,3 подбора и 3,5 передачи.