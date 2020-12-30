Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Сакраменто»

«Денвер» обыграл «Сакраменто» в матче регулярного чемпионата НБА (125:115) благодаря трипл-даблу центрового Николы Йокича.

На счету сербского баскетболиста 26 очков, 11 подборов и 12 передач. Это третий трипл-дабл для игрока в четырех матчах сезона-2020/21.

НБА

Регулярный чемпионат

«Сакраменто» — «Денвер» — 125:115 (32:34, 42:28, 22:38, 29:15)

С: Фокс (24+10 передач), Холмс (20), Багли (18)

Д: Портер (30+10 подборов), Йокич (26+11 подборов+12 передач), Моррис (24)

«ЛА Клипперс» — «Миннесота» — 124:101 (33:29, 37:21, 35:26, 19:25)

Л: Уильямс (20), Джордж (18), Ибака (16)

М: Расселл (22), Бизли (19), Рубио (17)

«Финикс» — «Нью-Орлеан» — 111:86 (31:29, 35:15, 34:17, 11:25)

Ф: Краудер (21), Джонсон (18), Эйтон (13+12 подборов)

Н: Уильямсон (20), Ингрэм (13), Александер-Уокер, Адамс (оба — 11)