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«Денвер» обыграл «Юту» и сократил отставание в серии

04:37
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«Денвер» выиграл у «Юты» (117:107) в матче первого раунда плей-офф НБА. «Юта» ведет в серии со счетом 3-2.

В составе победителей самым результативным стал Джамал Маррей, который набрал 42 очка. У «Джаз» лучшим снайпером стал Донован Митчелл — 30 очков.

Следующая игра состоится 27 августа. Начало в 23.00 по московскому времени.

НБА

Плей-офф

Запад. Первый раунд

Пятый матч

«Денвер» — «Юта» — 117:107 (33:32, 21:31, 28:23, 35:21)

Счет в серии: 3-2

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