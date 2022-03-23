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Сегодня, 07:24

Дабл-дабл Йокича принес «Денверу» победу над «Клипперс»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Денвер» обыграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 127:115. Для команды из Лос-Анджелеса это четвертое поражение подряд.

Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 15 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Денвер» — «Клипперс» — 127:115 (37:27, 35:34, 27:27, 28:27)

Д: Йокич (30 + 15 подборов), Гордон (16), Грин (16), Хайлэнд (16).

К: Мэнн (24), Джексон (14), Моррис (14), Хартенштайн (14), Ковингтон (14).

БК Денвер Наггетс
БК Лос-Анджелес Клипперс
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