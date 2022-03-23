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«Милуоки» разгромил «Чикаго». Адетокунбо оформил дабл-дабл

«Милуоки» переиграл «Чикаго» в НБА
Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
23 марта. «Милуоки» — «Чикаго» — 126:98.
Фото Twitter

«Милуоки» переиграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НБА — 126:98. «Бакс» выиграли в каждой из четвертей и закончили игру с общей разницей +28.

Самыми результативными в составе «Милуоки» стали Дрю Холидэй, набравший 27 очков, и Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл — 25 очков и 17 подборов.

НБА

Регулярный чемпионат

«Милуоки» — «Чикаго» — 126:98 (33:20, 26:23, 32:26, 35:29)

М: Холидэй (27), Я. Адетокунбо (25 + 17 подборов), Коннотон (14).

Ч: Вучевич (22), Лавин (21), Дерозан (21).

БК Милуоки Бакс
БК Чикаго Буллз
Яннис Адетокунбо
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