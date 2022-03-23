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Дрэймонд Грин: «Орландо» одна из худших команд и «Голден Стэйт» уступает им. Мы показываем плохой баскетбол"

Дрэймонд Грин недоволен поражением «Голден Стэйт» в матче с «Орландо»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Голден Стэйт» Дрэймонд Грин высказал о поражении команды в матче с «Орландо» (90:94).

«Мы играем мягко. Мы играем глупо. Мы просто показываем плохой баскетбол, и нас унижают. При всем уважении к «Орландо», но это одна из худших команд в лиге, и мы уступаем им в силовой игре. Если мы уступаем даже им, то мы определенно не сможем справиться с хорошей командой», — приводит слова Грина Twitter журналиста The Athletic Энтони Слэйтера.

«Орландо» занимает предпоследнее место в Восточной конференции. «Уорриорз» находятся на третьем месте на Западе. Для «Голден Стэйт» это поражение стало третьим подряд.

Источник: https://twitter.com/anthonyVslater/status/1506451690685440007?s=20&t=B4tL4rIokvHHJPDug4wKIg
БК Голден Стэйт Уорриорз
БК Орландо Мэджик
Дрэймонд Грин
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