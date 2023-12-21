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Сегодня, 07:27

Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Даллас» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:120. Команда из Лос-Анджелеса одержала девятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.

«Клипперс» с результатом 17-10 идут на 5-й строчке в Западной конференции. «Даллас» — шестой (16-11).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Клипперс» — 111:120 (22:35, 34:32, 27:18, 28:35)

Д: Дончич (28 + 10 подборов + 10 передач), Хардуэй (21), Д. Джонс (19), Экзам (16).

К: Леонард (30 + 10 подборов), Пауэлл (21), Харден (17 + 11 передач).

Источник: https://www.sport-express.ru/basketball/L/men/nba/
Баскетбол
НБА
БК Даллас Маверикс
БК Лос-Анджелес Клипперс
Кавай Леонард
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