Дабл-дабл Леонарда помог «Клипперс» обыграть «Даллас»

«Даллас» на своем паркете проиграл «Клипперс» в матче регулярного чемпионата НБА — 111:120. Команда из Лос-Анджелеса одержала девятую победу подряд.

Самым результативным игроком встречи стал форвард Кавай Леонард, оформивший дабл-дабл — 30 очков и 10 подборов.

«Клипперс» с результатом 17-10 идут на 5-й строчке в Западной конференции. «Даллас» — шестой (16-11).

НБА

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Клипперс» — 111:120 (22:35, 34:32, 27:18, 28:35)

Д: Дончич (28 + 10 подборов + 10 передач), Хардуэй (21), Д. Джонс (19), Экзам (16).

К: Леонард (30 + 10 подборов), Пауэлл (21), Харден (17 + 11 передач).