Рейтинг топ-10 NBA 2K22: Леброн, Дюрант и Адетокунбо получили по 96
Стал известен рейтинг 10 лучших баскетболистов новой части NBA 2K22, которая выходит 10 сентября.
Рейтинг возглавил лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс — 96 баллов. Столько же у Кевина Дюранта («Бруклин»), Стефена Карри («Голден Стэйт») и Янниса Адетокунбо («Милуоки»).
Также в топ-10 вошли: Джоэл Эмбиид («Филадельфия», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес», 95), Никола Йокич («Денвер «, 95), Лука Дончич («Даллас», 94), Джеймс Харден («Бруклин», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд», 94).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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