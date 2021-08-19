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Рейтинг топ-10 NBA 2K22: Леброн, Дюрант и Адетокунбо получили по 96

08:55
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Стал известен рейтинг 10 лучших баскетболистов новой части NBA 2K22, которая выходит 10 сентября.

Рейтинг возглавил лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс — 96 баллов. Столько же у Кевина Дюранта («Бруклин»), Стефена Карри («Голден Стэйт») и Янниса Адетокунбо («Милуоки»).

Также в топ-10 вошли: Джоэл Эмбиид («Филадельфия», 95), Кавай Леонард («Лос-Анджелес», 95), Никола Йокич («Денвер «, 95), Лука Дончич («Даллас», 94), Джеймс Харден («Бруклин», 94), Дэмьен Лиллард («Портленд», 94).

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Сергей Ревенко все материалы автора

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