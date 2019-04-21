Дабл-дабл Йокича помог "Денверу" сравнять счет в серии с "Сан-Антонио"

"Денвер" на выезде обыграл "Сан-Антонио" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НБА - 117:103. Самым результативным игроком встречи стал центровой "Наггетс" Никола Йокич, который сделал дабл-дабл - 29 очков и 12 подборов.

"Денвер" сравнял счет в серии - 2-2. Следующий матч состоится на площадке "Наггетс".

НБА

Плей-офф

1/8 финала

Четвертый матч

"Сан-Антонио" - "Денвер" - 103:117 (34:22, 20:32, 25:37, 24:26)

С: Олдридж (24), Дерозан (19), Миллс (12).

Д: Йокич (29+12 подборов), Мюррэй (24), Крэйг (18).

Счет в серии: 2-2.