«Чикаго» продлил контракт с главным тренером Донованом

Главный тренер «Чикаго» Билли Донован подписал новый контракт с клубом. По информации The Athletic, стороны заключили продлили соглашение перед началом текущего сезона.

57-летний американец с 2020 года работает с командой. В прошлом сезоне «Буллз» впервые за четыре года вышли в плей-офф. Под руководством Донована команда одержала 86 побед и потерпела 88 поражений.

В этом сезоне «Чикаго» после 20 матчей идет на 11-м месте в Всоточной конференции с результатом 9-11.