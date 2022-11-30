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Сегодня, 01:43

«Чикаго» продлил контракт с главным тренером Донованом

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Чикаго» Билли Донован подписал новый контракт с клубом. По информации The Athletic, стороны заключили продлили соглашение перед началом текущего сезона.

57-летний американец с 2020 года работает с командой. В прошлом сезоне «Буллз» впервые за четыре года вышли в плей-офф. Под руководством Донована команда одержала 86 побед и потерпела 88 поражений.

В этом сезоне «Чикаго» после 20 матчей идет на 11-м месте в Всоточной конференции с результатом 9-11.

БК Чикаго Буллз
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