Чемпион НБА Джексон на прощании с Джорджем Флойдом: «Ты изменил мир к лучшему»

Бывший баскетболист, чемпион НБА в составе «Сан-Антонио» Стивен Джексон произнес речь на похоронах афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего из-за действий полицейского в Миннеаполисе.

«Джордж Флойд изменил мир к лучшему, — сказал Джексон на похоронах. — Он стал символом перемен». Я люблю тех, кто любит всех людей".

Ранее из-за смерти афроамериканца Джоржда Флойда в результате действий полицейского в США начались массовые протесты против расовой дискриминации.

25 мая полицейские задержали Флойда в Миннеаполисе. Во время ареста светлокожий офицер Дерек Човин надавил на шею задержанному, когда тот лежал на земле. После этого 46-летний мужчина скончался, что вызвало акции протеста в США. Позже в поддержку протестующих высказались многие публичные люди, в том числе спортсмены. По всей стране проходят массовые акции протеста.