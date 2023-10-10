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Сегодня, 07:59

Чемпион НБА Бьелица завершил карьеру в возрасте 35 лет

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сербский форвард Неманья Бьелица принял решение завершить свою профессиональную карьеру в возрасте 35 лет, сообщает сербский Telesport.

По данным источника, причиной такого решения баскетболиста стали травмы.

Бьелица в сентябре 2023 года стал игроком «Црвены Звезды». Летом 2022 года после перехода в «Фенербахче» он получил серьезную травму икроножной мышцы, из-за которой смог дебютировать за турецкий клуб лишь в марте 2023 года.

Неманья был выбран на драфте НБА-2010 во втором раунде под общим 35-м номером клубом «Вашингтон Уизардс». Чемпионом НБА он стал в 2022 году в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в лиге баскетболист провел семь лет.

В составе сборной Сербии Бьелица становился серебряным призером чемпионата мира-2014 и Европы-2009, а также выигрывал летнюю универсиаду-2009.

Источник: https://telesport.rs/saznajemo-bjelica-odlucio-da-zavrsi-karijeru/
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